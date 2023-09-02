Тренер «Ахмата» Ромащенко объяснил, почему Бериша не сыграл с «Уралом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, почему полузащитник Бернард Бериша не принял участия в матче 7-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (1:0), отметив, что футболист почувствовал недомогание за день до вылета на игру.

«С чем было связано то, то Бериша остался в запасе впервые за год? У него буквально накануне игры, за день до вылета было недомогание серьёзного характера, поднялась температура. Медицинский штаб сделал всё возможное, чтобы Бернард был с нами. Хотя бы как минимум на скамейке запасных. А если бы он смог выйти и на поле — это было бы для нас вообще хорошим знаком. Тут спасибо нашему медицинскому штабу за ту работу, которую они провели. Бернард был на скамейке, в моих правилах — нельзя рисковать здоровьем футболистов. Игроки — это наш актив, мы всегда должны об этом думать и помнить», — приводит слова Ромащенко пресс-служба «Ахмата».