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«Краснодар» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

«Краснодар» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00
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Сегодня, 2 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» примет московский «Спартак». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После шести туров в РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 14 набранными очками. «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице с 10 очками.

«Краснодар» два последних тура кряду не может добыть победу. Сперва «быки» сыграли вничью с московским «Локомотивом» – 1:1, затем с воронежским «Факелом» – 0:0. «Спартак» ранее проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счётом 2:3 и санкт-петербургскому «Зениту» – 1:3, затем красно-белые сыграли вничью с грозненским «Ахматом».

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