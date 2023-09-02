«Краснодар» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

Сегодня, 2 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» примет московский «Спартак». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:00 мск.

После шести туров в РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 14 набранными очками. «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице с 10 очками.

«Краснодар» два последних тура кряду не может добыть победу. Сперва «быки» сыграли вничью с московским «Локомотивом» – 1:1, затем с воронежским «Факелом» – 0:0. «Спартак» ранее проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счётом 2:3 и санкт-петербургскому «Зениту» – 1:3, затем красно-белые сыграли вничью с грозненским «Ахматом».