Иванов — об игре с «Ахматом»: соперники валялись на поле, в футбол мы так и не сыграли

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказался о поражении от «Ахмата» (0:1) в матче 7-го тура РПЛ.
«Какой спад у «Урала»? Его нет! Всю игру мы провели на половине поля «Ахмата», у них не было ни одного момента — лишь пенальти. Ставят абсолютно дурацкие 11-метровые. «Урал» отлично смотрелся, команда здорово двигалась. Что сегодня, что в игре с «Рубином» — соперники валялись на поле, а в футбол мы так и не сыграли.
Судьи должны контролировать игру, но иногда они действительно хотят хайпануть! Вот сегодня подозвал меня, хотя я ничего не сделал — не было ни мата, никаких-либо других оскорблений. Да, пнул бутылку, и что? За грубое поведение — жёлтая. В чём здесь грубость? Это футбол, в нём есть эмоции. Мы просто требовали динамичной, быстрой и зрелищной игры.
Сегодня мы не имели права проигрывать, но в отсутствии результатов никого винить не стоит. Три гола с «Зенитом» — грубые ошибки. Может, ребята перегорели, но согласен — игра в Питере была отвратительной. С «Рубином» на первых минутах должен был быть пенальти, но его не поставили. Будь он — игра сложилась бы по-другому. То, что произошло сегодня, несчастный случай. В плане результатов мы расстроены, но качество игры у «Урала» находится на очень приличном уровне», — приводит слова Иванова Sport24.
- 2 сентября 2023
-
18:30
-
18:23
-
18:21
-
18:11
-
18:10
-
18:02
-
17:51
-
17:40
-
17:34
-
17:32
-
17:24
-
17:15
-
17:09
-
17:04
-
16:50
-
16:47
-
16:38
-
16:34
-
16:32
-
16:27
-
16:23
-
16:16
-
16:14
-
15:56
-
15:55
-
15:52
-
15:48
-
15:47
-
15:40
-
15:35
-
15:33
-
15:28
-
15:15
-
15:10
-
15:10