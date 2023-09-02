Иванов — об игре с «Ахматом»: соперники валялись на поле, в футбол мы так и не сыграли

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказался о поражении от «Ахмата» (0:1) в матче 7-го тура РПЛ.

«Какой спад у «Урала»? Его нет! Всю игру мы провели на половине поля «Ахмата», у них не было ни одного момента — лишь пенальти. Ставят абсолютно дурацкие 11-метровые. «Урал» отлично смотрелся, команда здорово двигалась. Что сегодня, что в игре с «Рубином» — соперники валялись на поле, а в футбол мы так и не сыграли.

Судьи должны контролировать игру, но иногда они действительно хотят хайпануть! Вот сегодня подозвал меня, хотя я ничего не сделал — не было ни мата, никаких-либо других оскорблений. Да, пнул бутылку, и что? За грубое поведение — жёлтая. В чём здесь грубость? Это футбол, в нём есть эмоции. Мы просто требовали динамичной, быстрой и зрелищной игры.

Сегодня мы не имели права проигрывать, но в отсутствии результатов никого винить не стоит. Три гола с «Зенитом» — грубые ошибки. Может, ребята перегорели, но согласен — игра в Питере была отвратительной. С «Рубином» на первых минутах должен был быть пенальти, но его не поставили. Будь он — игра сложилась бы по-другому. То, что произошло сегодня, несчастный случай. В плане результатов мы расстроены, но качество игры у «Урала» находится на очень приличном уровне», — приводит слова Иванова Sport24.