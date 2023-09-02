Вячеслав Чанов: ЦСКА остаётся надеяться на молодёжь. «Зенит» выглядит лучше по составу

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча армейцев с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.
«Хочу, чтобы ЦСКА победил «Зенит». Но петербуржцы сейчас выглядит лучше по составу, потому что подобрали футболистов. А ЦСКА пока в процессе — ждём последний день трансферного окна. Пока остаётся надеяться на молодёжь и тот футбол, который прививает Федотов. Даже не знаю, чем закончится матч ЦСКА — «Зенит». Игра может качнуться в любую сторону.
Хочется, чтобы ЦСКА стал новой командой после трансферов. Селекция в ЦСКА всегда была на высоте: новички должны играть не хуже тех, которые ушли. Но вопрос в том, смогут ли вписаться эти футболисты в состав. Нам остаётся только подождать», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 2 сентября 2023
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