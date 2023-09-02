«Реал» — «Хетафе»: гости вышли вперёд

Продолжается матч 3-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» Мадрид принимает «Хетафе». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей.

На 11-й минуте Борха Майораль вывел «Хетафе» вперёд.

Майораль пользуется ошибкой Франа Гарсии.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» дважды обыграл «Хетафе» с минимальным счётом 1:0. В первом случае победу мадридцам принёс Эдер Милитао, во втором — Марко Асенсио. По итогам минувшего сезона «Реал» занял второе место, а «Хетафе» — 15-е.

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала девять очков за три матча. «Хетафе» располагается на 12-й строчке, заработав четыре очка.