«Реал» — «Хетафе»: гости вышли вперёд

Продолжается матч 3-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» Мадрид принимает «Хетафе». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей.
На 11-й минуте Борха Майораль вывел «Хетафе» вперёд.
Майораль пользуется ошибкой Франа Гарсии.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» дважды обыграл «Хетафе» с минимальным счётом 1:0. В первом случае победу мадридцам принёс Эдер Милитао, во втором — Марко Асенсио. По итогам минувшего сезона «Реал» занял второе место, а «Хетафе» — 15-е.
Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала девять очков за три матча. «Хетафе» располагается на 12-й строчке, заработав четыре очка.
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