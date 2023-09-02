Мигел Данни: у «Зенита» будет сложная игра с ЦСКА, но верю в победу
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с ЦСКА в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Надеюсь, что «Зенит» победит в матче с ЦСКА. Это будет сложная игра, но я верю в победу «Зенита»!», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч ЦСКА — «Зенит» состоится завтра, 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. В первых шести турах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» набрал 13 очков, а ЦСКА — семь.
В чемпионате России предыдущего сезона «Зенит» занял первое место, набрав 70 очков в 30 турах. ЦСКА финишировал на второй строчке турнирной таблицы, набрав по итогам сезона 58 очков.
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