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Аллегри — о задачах «Ювентуса» на сезон: хотим попасть в топ-4 и сыграть в Лиге чемпионов

Аллегри — о задачах «Ювентуса» на сезон: хотим попасть в топ-4 и сыграть в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о задачах своей команды на текущей сезон. Итальянский специалист также выделил основных претендентов на завоевание скудетто.

«Какие наши задачи? Дождаться 30 декабря, чтобы иметь возможность подвести черту и посмотреть, где мы будем находиться в турнирной таблице. Цель заключается в том, чтобы попасть в первую четвёрку или быть рядом с ней. Мы хотим сыграть в Лиге чемпионов в следующем году.

Обычно фаворитом является тот, кто выиграл годом ранее. У «Наполи» есть такой важный игрок, как Осимхен, который меняет баланс сил в матче. Они остаются фаворитами. «Милан» и «Интер» хорошо укомплектованы.

Нам нужно хорошо подготовиться, чтобы подойти к декабрю в наилучшем состоянии. Я думаю, что в этом году будет нужно от 86 до 90 очков, чтобы выиграть скудетто», – приводит слова Аллегри журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

В прошлом сезоне с «Ювентуса» сняли 10 очков. Команда заняла седьмое место в чемпионате Италии.

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