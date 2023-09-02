«Крылья Советов» — «Факел»: самарцы вышли вперёд благодаря голу с пенальти

Сегодня, 2 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал — в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 26-й минуте в ворота воронежцев был назначен пенальти. Защитник гостей Игорь Калинин попал рукой по лицу бразильца Фернандо Констанцы. Полузащитник сам подошёл к мячу и оказался точен. На данный момент идёт 31-я минута матча, счёт 1:0 в пользу «Крыльев Советов».
В прошлом сезоне команды встречались четыре раза. В матчах Фонбет Кубка России самарцы дважды выиграли с минимальным счётом 1:0. Во встрече первого круга чемпионата России команды сыграли вничью (1:1), а во втором круге победу одержал «Факел» — 2:1.
- 2 сентября 2023
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