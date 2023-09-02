Петрушин: надеюсь, в матче с «Краснодаром» Абаскаль уже не будет метаться

Футбольный эксперт Алексей Петрушин поделился мнением о главном матче субботней части седьмого тура РПЛ — «Краснодар» — «Спратак».
«Думаю, что в этом матче будет ничья. Надеюсь, Абаскаль уже не будет метаться. Тот состав, который вышел на кубковый матч с «Динамо», показал сумасшедший футбол в первые тридцать минут. Ничего не дали сделать «Динамо», плюс могли еще два-три мяча забивать стопроцентно. Так что «Спартак» сейчас выглядит неплохо. А «Краснодар» — лидер чемпионата и играет дома. А там он сильно выступает.
Наверное, в центральной зоне защиты у «Спартака» сыграет левоногий Бабич с Джикией в паре. Это всё равно, что в центре обороны будут играть два правши. Такое часто бывает. В этом я не вижу проблемы. Просто кто-то будет играть чуть правее, а кто-то левее. Абаскаль решит.
Не думаю, что мы вообще увидим много голов в этом матче. Предполагаю, что счет будет 1:1», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в субботу, 2 сентября. Начало игры в 20:00 мск.
- 2 сентября 2023
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