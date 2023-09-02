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Главный тренер ЦСКА Федотов оценил состояние Дзагоева, который тренируется на базе клуба

Главный тренер ЦСКА Федотов оценил состояние Дзагоева, который тренируется на базе клуба
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, в каком состоянии находится экс-полузащитник армейцев Алан Дзагоев, поддерживающий форму на базе клуба.

«Как оценю состояние Дзагоева? Любовь к футболу — это навсегда. По-другому не скажешь. С большим воодушевлением, с большой страстью Алан тренируется. Находится в хорошей форме. Естественно, есть чему поучиться. В первую очередь вот этой страсти, отношению к футболу. Всему техническому мастерству, которым обладает Алан», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник провёл 397 матчей, в которых забил 77 голов. Дзагоев трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2015), а также по четыре раза выигрывал Кубок (2008, 2009, 2011, 2013) и Суперкубок России (2009, 2013, 2014, 2018).

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