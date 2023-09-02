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«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче 4-го тура АПЛ благодаря хет-трику Холанда

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче 4-го тура АПЛ благодаря хет-трику Холанда
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» (Манчестер). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Матч закончился разгромной победой «Манчестер Сити» со счётом 5:1.

«Горожане» вышли вперёд на 31-й минуте благодаря голу Хулиана Альвареса. Однако уже спустя две минуты «Фулхэм» сравнял счёт усилиями защитника Тима Рима. На пятой добавленной к первому тайму минуте Натан Аке вновь вывел хозяев поля вперёд.

Во втором тайме нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил ещё трижды и установил окончательный итог — 5:1 в пользу «горожан».

«Манчестер Сити» продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав максимум очков после четырёх туров — 12. Следом за «горожанами» идёт «Вест Хэм» с 10 очками в активе. «Фулхэм», в свою очередь, набрал четыре очка и располагается на 12-м месте.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Альварес – 31'     1:1 Рим – 33'     2:1 Аке – 45+5'     3:1 Холанд – 58'     4:1 Холанд – 70'     5:1 Холанд – 90+5'    
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