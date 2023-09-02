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Защитник «Ростова» Прохин: если я не вернусь в «Зенит», со мной ничего не случится

Защитник «Ростова» Прохин: если я не вернусь в «Зенит», со мной ничего не случится
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Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался о возможном возвращении в свой родной клуб — санкт-петербургский «Зенит».

«Хотел бы я вернуться в «Зенит»? Сказать, что если я не вернусь, то со мной может что-то случиться — нет. Знаю свои главные качества и работаю над ними. Не ставлю задачу быть лучше, чем зенитовцы. Я иду по своему пути и расту как футболист, работая каждый день», — приводит слова Прохина Sport24.

Прохин находился в системе «Зенита» до 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл семь матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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