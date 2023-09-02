«Краснодар» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 2 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» примет московский «Спартак». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, де Фариас, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун

«Спартак»: Селихов, Джикия, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Игнатов, Умяров, Денисов, Бонгонда, Промес, Соболев

После шести туров в РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 14 набранными очками. «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице с 10 очками. В предыдущем сезоне «Спартак» занял третье место в РПЛ, а «Краснодар» — шестое.