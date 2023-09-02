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«Тоттенхэм» разгромил «Бёрнли». Сон оформил хет-трик

«Тоттенхэм» разгромил «Бёрнли». Сон оформил хет-трик
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Сегодня, 2 сентября, состоялся матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Тоттенхэмом». Игра проходила на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск.

Хозяева открыли счёт уже на четвёртой минуте благодаря голу нападающего из Южной Африки Лайла Фостера. Лондонский «Тоттенхэм» достаточно быстро сравнял счёт. На 16-й минуте игры отличился капитан команды Сон Хын Мин. В добавленное к первому тайму время аргентинский защитник Кристиан Ромеру вывел гостей вперёд. Во втором тайме новичок «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон забил свой второй мяч за клуб. На 63-й и 66-й минутах южнокорейский форвард Сон Хын Мин отправил в ворота «Бёрнли» ещё два гола, оформив хет-трик. На 90+4-й минуте полузащитник хозяев Джош Браунхилл отыграл один мяч. Итоговый счёт — 5:2 в пользу лондонцев.

Эта победа позволила «Тоттенхэму» набрать десять очков и подняться на второе место в таблице. «Бёрнли» занимает последнюю строчку в чемпионате с нулём очков.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 5
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фостер – 4'     1:1 Мин – 16'     1:2 Ромеро – 45+2'     1:3 Мэддисон – 54'     1:4 Мин – 63'     1:5 Мин – 66'     2:5 Браунхилл – 90+4'    
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