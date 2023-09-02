«Крылья Советов» — «Факел»: самарцы забили третий мяч

Сегодня, 2 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал — в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 70-й минуте матча форвард самарцев Владислав Шитов отправил в ворота «Факела» третий мяч.

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза. В матчах Фонбет Кубка России самарцы дважды выиграли с минимальным счётом 1:0. Во встрече первого круга чемпионата России команды сыграли вничью (1:1), а во втором круге победу одержал «Факел» — 2:1.