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«Крылья Советов» — «Факел»: самарцы забили третий мяч

«Крылья Советов» — «Факел»: самарцы забили третий мяч
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Сегодня, 2 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал — в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Костанца – 28'     2:0 Рахманович – 66'     3:0 Шитов – 70'    

На 70-й минуте матча форвард самарцев Владислав Шитов отправил в ворота «Факела» третий мяч.

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза. В матчах Фонбет Кубка России самарцы дважды выиграли с минимальным счётом 1:0. Во встрече первого круга чемпионата России команды сыграли вничью (1:1), а во втором круге победу одержал «Факел» — 2:1.

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