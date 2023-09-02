Форвард «Манчестер Сити» Холанд оформил новый рекорд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил хет-трик в ворота «Фулхэма» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги — 2023/2024.
Таким образом, норвежец достиг отметки в 50 результативных действий в АПЛ (42 гола и девять результативных передач.) Для этого форварду понадобилось всего 39 матчей – это рекорд лиги. Холанд превзошёл достижение бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Энди Коула, который набрал 50 баллов по системе «гол+пас» в 43 матчах.
Напомним, в начале текущей недели Холанд был признан лучшим игроком года в английской Премьер-лиге. В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 52 гола и девять результативных передач. Также норвежского форварда признали лучшим игроком сезона-2022/2023 по версии УЕФА.
- 2 сентября 2023
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