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«Реал» вырвал победу на последних минутах матча с «Хетафе» благодаря голу Беллингема

«Реал» вырвал победу на последних минутах матча с «Хетафе» благодаря голу Беллингема
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Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» Мадрид принимал «Хетафе». «Реал» одержал победу со счётом 2:1.

На 11-й минуте Борха Майораль вывел гостей вперёд.

Майораль пользуется ошибкой Франа Гарсии.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В начале второго тайма Хоселу сравнял счёт.

Хоселу сравнивает счёт.

На пятой добавленной ко второму тайму минуте вратарь «Хетафе» Давид Сория неудачно отбил мяч, чем воспользовался Джуд Беллингем.

Беллингем вырывает победу в концовке.

Ранее «Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0), «Альмерию» (3:1) и «Сельту» (1:0). «Хетафе» на старте сезона сыграл вничью с «Барселоной» (0:0), проиграл «Жироне» (0:3) и победил «Алавес» (1:0). В следующем туре «Реал» сыграет с «Сосьедадом», а «Хетафе» встретится с «Осасуной».

Испания - Примера . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Майораль – 11'     1:1 Хоселу – 47'     2:1 Беллингем – 90+5'    
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