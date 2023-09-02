В ЦСКА объяснили, почему до сих пор не внесли Кристияна Бистровича в заявку на сезон

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему армейцы всё ещё не внесли в заявку на сезон хорватского полузащитника Кристияна Бистровича.
«Кристиан находится на последнем этапе восстановления, набирает форму, все ограничения почти сняты — ждём финального «ок» от медицинского штаба, после чего Кристиян может быть заявлен. Есть к игроку и интерес со стороны других клубов», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА действует до июня 2025 года. Полузащитник принадлежит армейскому клубу с января 2018 года.
В сезоне-2022/2023 Бистрович выступал на правах аренды в Серии А за «Лечче» и в Нидерландах за «Фортуну Ситтард». Весной 2023 года полузащитник получил мышечное повреждение, после чего проходил процесс восстановления.
- 2 сентября 2023
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