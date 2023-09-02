Бабич: «Спартак» — определённо не шаг назад для меня. Это самый большой клуб в России

Новичок «Спартака», защитник Срджан Бабич, сравнил свою новую команду с «Альмерией», за которую выступал с 2022 по 2023 год.

«Переход из клуба Ла Лиги в Россию, где нет еврокубков — шаг назад? Не думаю. Этот клуб гораздо лучше. К тому же «Спартак» — самый большой клуб России. Это определённо не шаг назад для меня. Это следующий шаг в моей карьере», — приводит слова Бабича Sport24.

27-летний футболист подписал контракт с красно-белыми на три года. Московский клуб заплатил за трансфер сербского защитника около € 5 млн, а зарплата Бабича в «Спартаке» составляет € 1,5 млн в год. В прошлом сезоне защитник сыграл 34 матча за «Альмерию» в чемпионате Испании, отметившись в них тремя забитыми мячами. Серб успел провести одну встречу за испанский клуб и в новом розыгрыше Примеры.