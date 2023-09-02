«Вам с беконом?» Фанаты «Краснодара» вывесили баннер с поваром, который жарит мясо

Болельщики «Краснодара» вывесили на трибуне баннер перед матчем 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
На баннере изображён повар, который жарит мясо, и надпись «Вам с беконом?»
После шести туров в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 14 набранными очками. «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице с 10 очками. В предыдущем сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России, а «Краснодар» — шестое.
«Краснодар» два последних тура кряду не может добыть победу. Сперва «быки» сыграли вничью с московским «Локомотивом» – 1:1, затем с воронежским «Факелом» – 0:0. «Спартак» ранее проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счётом 2:3 и санкт-петербургскому «Зениту» – 1:3, затем красно-белые сыграли вничью с грозненским «Ахматом».
- 2 сентября 2023
-
21:38
-
21:34
-
21:28
-
21:27
-
21:11
-
20:58
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:27
-
20:25
-
20:13
-
20:00
-
19:54
-
19:53
-
19:43
-
19:42
-
19:33
-
19:26
-
19:21
-
19:13
-
19:11
-
19:03
-
19:03
-
19:02
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:58
-
18:51
-
18:48
-
18:43
-
18:42
-
18:41