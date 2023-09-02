«Вам с беконом?» Фанаты «Краснодара» вывесили баннер с поваром, который жарит мясо

Болельщики «Краснодара» вывесили на трибуне баннер перед матчем 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

На баннере изображён повар, который жарит мясо, и надпись «Вам с беконом?»

После шести туров в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 14 набранными очками. «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице с 10 очками. В предыдущем сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России, а «Краснодар» — шестое.

«Краснодар» два последних тура кряду не может добыть победу. Сперва «быки» сыграли вничью с московским «Локомотивом» – 1:1, затем с воронежским «Факелом» – 0:0. «Спартак» ранее проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счётом 2:3 и санкт-петербургскому «Зениту» – 1:3, затем красно-белые сыграли вничью с грозненским «Ахматом».