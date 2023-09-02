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Трансфер Захаряна попал в топ-10 самых дорогих приобретений Ла Лиги сезона-2023/2024

Трансфер Захаряна попал в топ-10 самых дорогих приобретений Ла Лиги сезона-2023/2024
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Переход российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» стал четвёртым в списке самых дорогих приобретений клубами испанской Ла Лиги в текущее трансферное окно, сообщает ESPN Deportes.

Топ-10 самых дорогих приобретений Ла Лиги в сезоне-2023/2024:

1. Джуд Беллингем в «Реал» Мадрид — € 103 млн.
2. Арда Гюлер в «Реал» Мадрид — € 20 млн.
3. Луак Баде в «Севилью» — €12 млн.
4. Арсен Захарян в «Реал Сосьедад» — € 12 млн.
5. Анастасиос Дувикас в «Сельту» — € 11 млн.
6. Александр Сёрлот в «Вильярреал» — € 10,7 млн.
7. Доди Лукебакио в «Севилью» — € 10 млн.
8. Джибриль Соу в «Севилью» — € 10 млн.
9. Луис Суарес в «Альмерию» — € 8 млн.
10. Ибраима Коне в «Альмерию» — € 7,5 млн.

Напомним, в ночь с 1 на 2 сентября в топ-чемпионатах Европы закрылось трансферное окно. С этого момента клубы могут подписывать только свободных агентов.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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