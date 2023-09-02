Почеттино — о поражении от «Ноттингема»: «Челси» доминирует, но реализация подводит

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал домашнее поражение своей команды в игре с «Ноттингем Форест» в рамках 4-го тура АПЛ (0:1).
«Мы в процессе построения команды. Всему этому нужно дать время. Думаю, что в сегодняшнем матче мы создавали моменты, доминировали, но в последней трети не хватило реализации. Мы должны забивать, если хотим выигрывать. Однако мы, напротив — допустили ошибку и пропустили.
Здесь нет разочарования, но испытываешь расстройство от того, что в этом процессе требуется ещё и удача.
Не хочу умалять заслуги «Ноттингема». Но нам просто не хватило более правильных действий как в обороне, так и в атаке», – приводит слова Почеттино Football London.
На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав четыре очка. Лондонцы забили пять голов в четырёх стартовых матчах турнира.
- 2 сентября 2023
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