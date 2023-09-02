«Краснодар» — «Спартак»: Кордоба вывел хозяев вперёд после паса из аута
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Продолжается матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московский «Спартак». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев.
В концовке первого тайма Джон Кордоба вывел «быков» вперёд после передачи Лукаса Оласы из аута.
После шести туров в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 14 набранными очками. «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице с 10 очками. В предыдущем сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России, а «Краснодар» — шестое. В том розыгрыше красно-белые выиграли у «быков» обе встречи.
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