«Краснодар» — «Спартак»: Кордоба вывел хозяев вперёд после паса из аута

Продолжается матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московский «Спартак». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

В концовке первого тайма Джон Кордоба вывел «быков» вперёд после передачи Лукаса Оласы из аута.

После шести туров в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 14 набранными очками. «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице с 10 очками. В предыдущем сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России, а «Краснодар» — шестое. В том розыгрыше красно-белые выиграли у «быков» обе встречи.