Гончаренко: игрокам «Урала» не хватило страсти и эмоций. Чуть-чуть недорабатываем

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в матче 7-го тура РПЛ.

«Игрокам не хватило страсти и эмоций в атаке для того, чтобы создать больше моментов. Мы проводили какие-то атаки, они были осмысленными, но не хватало более дерзкого проникновения в штрафную. Нужно еще отметить, что и «Ахмату» мы ничего не дали сделать, потому что опасных моментов у наших ворот не было.

Могу сказать, что где-то мы чуть-чуть недорабатываем, потому что в трех матчах подряд проиграли. Надо продолжать работать, потому что та страсть, которая у нас есть, должна сохраняться и приумножаться. По-другому нам будет сложно одерживать победы», — заявил Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Поражение в матче с «Ахматом» стало для «Урала» третьим подряд после рекордно успешного старта в сезоне. Екатеринбуржцы с 13 очками в активе занимают третье место в турнирной таблице Чемпионата России.