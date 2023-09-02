«Бавария» одержала волевую победу в матче с «Боруссией» Мёнхенгладбах
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Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк». Гости одержали победу со счётом 2:1.
На 30-й минуте Коу Итакура вывел хозяев вперёд после передачи Максимиллиана Вёбера. На 58-й минуте Лерой Сане сравнял счёт, в роли ассистента выступил Йозуа Киммих. На 87-й минуте Матис Тель вывел «Баварию» вперёд. Голевую передачу вновь отдал Киммих.
В первых двух матчах чемпионата Германии «Бавария» победила «Вердер» (2:1) и «Аугсбург» (3:1). «Боруссия» на старте сезона сыграла вничью с «Аугсбургом» (4:4) и уступила «Байеру» (0:3). В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет с «Байером», а «Боруссия» встретится с «Дармштадтом».
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