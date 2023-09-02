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«Брайтон» уверенно обыграл «Ньюкасл» в матче 4-го тура АПЛ благодаря хет-трику Фергюсона

«Брайтон» уверенно обыграл «Ньюкасл» в матче 4-го тура АПЛ благодаря хет-трику Фергюсона
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Ньюкасл». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» (Брайтон энд Хоув). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Матч закончился победой «Брайтона» со счётом 3:1.

«Чайки» вышли вперёд на 27-й минуте благодаря голу нападающего Эвана Фергюсона. Во втором тайме форвард «Брайтона» забил ещё дважды с передач Билли Гилмора и Каору Митомы. «Ньюкасл» на это смог ответить только голом «престижа»: на 90+2-й минуте отличился нападающий «сорок» Каллум Уилсон — 3:1 в пользу «Брайтона».

«Брайтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав девять очков. «Ньюкасл», в свою очередь, набрал три очка и располагается на 14-м месте.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Фергюсон – 27'     2:0 Фергюсон – 65'     3:0 Фергюсон – 70'     3:1 Уилсон – 90+2'    
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