«Брайтон» уверенно обыграл «Ньюкасл» в матче 4-го тура АПЛ благодаря хет-трику Фергюсона

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Ньюкасл». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» (Брайтон энд Хоув). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Матч закончился победой «Брайтона» со счётом 3:1.
«Чайки» вышли вперёд на 27-й минуте благодаря голу нападающего Эвана Фергюсона. Во втором тайме форвард «Брайтона» забил ещё дважды с передач Билли Гилмора и Каору Митомы. «Ньюкасл» на это смог ответить только голом «престижа»: на 90+2-й минуте отличился нападающий «сорок» Каллум Уилсон — 3:1 в пользу «Брайтона».
«Брайтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав девять очков. «Ньюкасл», в свою очередь, набрал три очка и располагается на 14-м месте.
- 2 сентября 2023
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