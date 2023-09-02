Игрок «Крыльев» Гарре — о восстановлении от травмы: моя цель — это игра с ЦСКА

Форвард самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о своём восстановлении от травмы, полученной в матче с «Рубином» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).

«Я счастлив, когда я на поле. Конечно, мне уже сейчас хотелось бы находиться с командой. Но у меня есть определённая травма. Ничего тут не сделаешь. Когда вернусь, буду готов уже на 100 процентов. Далее будет очередной тяжёлый матч, поэтому должен быть восстановлен на максимум. Сейчас как чувствую себя? Неплохо, нормально. Команда хорошо играет, это самое важное. Ещё несколько дней, и, надеюсь, уже вернусь к тренировкам с командой.

Планирую после матчей сборных выйти на поле? Да. Ясно, что моя цель — это игра с ЦСКА. Но это будет зависеть от того, как мой организм мне ответит и какое будет восстановление. Однако я делаю всё возможное, чтобы вернуться в строй как можно быстрее», — приводит слова Гарре «Матч ТВ».

«Крылья Советов» сыграют с ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ.