Бобёр — о «Крыльях»: надеюсь, команда будет конкурировать за место в пятёрке

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о перспективах самарского клуба в текущем сезоне РПЛ.

«Насколько удастся сохранить такие высокие позиции? Надо объективно оценивать ситуацию. На этом этапе это здорово. Но, конечно, для «Крыльев Советов» борьба за золото – это не их уровень сегодня. Здорово, что сейчас хорошо идёт команда, надо выжимать из этого как можно больше.

Будут ли «Крылья» в пятёрке? Я надеюсь, что результаты, которые сейчас есть, добавят молодым парням уверенности и команда будет конкурировать за место в пятёрке. Раньше это было место в еврокубках.

Кто следующий из футболистов самарского клуба уедет в Москву или Питер? Не надо о больном. Кто себя проявит в большей степени, конечно, сразу же обращает на себя внимание топовых команд. Поэтому, я думаю, предложения будут. Посмотрим, насколько удастся сохранить либо заново внедрить кого-то в состав, который будет так же конкурентен. И так же команда будет показывать достойный результат», — приводит слова бывшего игрока «Крыльев» Metaratings.

Сегодня, 2 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом», который завершился победой хозяев со счётом 3:0.