«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян удвоил преимущество «Краснодара»
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Продолжается матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московский «Спартак». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Краснодара».
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Кордоба – 40' 2:0 Сперцян – 84'
На 82-й минуте «Краснодар» заработал пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян. В первом тайме голом отметился Джон Кордоба.
После шести туров в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 14 набранными очками. «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице с 10 очками. В предыдущем сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России, а «Краснодар» — шестое. В том розыгрыше красно-белые выиграли у «быков» обе встречи.
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