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Тренер «Фулхэма»: второй гол «Сити» был забит из офсайда. Грубая ошибка судей

Тренер «Фулхэма»: второй гол «Сити» был забит из офсайда. Грубая ошибка судей
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Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва высказался о втором голе «Манчестер Сити» в игре 4-го тура АПЛ (1:5). Португалец считает ошибкой засчитать гол «горожан». На матче работала бригада судей под руководством Майкла Оливера.

«Очевидно, что была допущена серьёзная ошибка. Люди, которые никогда не играли в футбол и не имеют знаний об игре в футбол, принимают вот такие плохие решения.

Как можно подумать о том, что футболист стоит в офсайде и якобы при этом не мешает? Футболист находится в очевидном офсайде. Явный, явный офсайд. Для всех, кто здесь, и для всех остальных в мире. Игрок повлиял на этот эпизод, повлиял на вратаря и повлиял даже на решение арбитра.

Вы разговариваете с футболистами, не только с нашими, но с игроками соперника, и никто не понимает, почему это не офсайд», – приводит слова Силвы BBC.

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