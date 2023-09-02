«Краснодар» не проигрывает в РПЛ на протяжении 13 матчей

Футбольный клуб «Краснодар» не проигрывает в Российской Премьер-Лиге на протяжении 13 матчей. За это время клуб одержал семь побед и шесть раз сыграл вничью.

Краснодарцы лишь однажды провели более длительную серию без поражений в высшем дивизионе страны. В 2015 году «быки» оставались непобеждёнными на протяжении 14 встреч. Об этом сообщает Opta Sport.

Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержал победу со счётом 2:0. Эта победа позволила «Краснодару» возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков в семи матчах. В следующем туре РПЛ, который состоится через две недели, «Краснодар» встретится с «Ахматом».