Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» не проигрывает в РПЛ на протяжении 13 матчей

«Краснодар» не проигрывает в РПЛ на протяжении 13 матчей
Комментарии

Футбольный клуб «Краснодар» не проигрывает в Российской Премьер-Лиге на протяжении 13 матчей. За это время клуб одержал семь побед и шесть раз сыграл вничью.

Краснодарцы лишь однажды провели более длительную серию без поражений в высшем дивизионе страны. В 2015 году «быки» оставались непобеждёнными на протяжении 14 встреч. Об этом сообщает Opta Sport.

Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержал победу со счётом 2:0. Эта победа позволила «Краснодару» возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков в семи матчах. В следующем туре РПЛ, который состоится через две недели, «Краснодар» встретится с «Ахматом».

Материалы по теме
«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android