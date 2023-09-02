«Краснодар» не проигрывает в РПЛ на протяжении 13 матчей
Поделиться
Футбольный клуб «Краснодар» не проигрывает в Российской Премьер-Лиге на протяжении 13 матчей. За это время клуб одержал семь побед и шесть раз сыграл вничью.
Краснодарцы лишь однажды провели более длительную серию без поражений в высшем дивизионе страны. В 2015 году «быки» оставались непобеждёнными на протяжении 14 встреч. Об этом сообщает Opta Sport.
Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержал победу со счётом 2:0. Эта победа позволила «Краснодару» возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков в семи матчах. В следующем туре РПЛ, который состоится через две недели, «Краснодар» встретится с «Ахматом».
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
23:10
-
23:09
-
23:04
-
23:04
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:55
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:28
-
22:25
-
22:16
-
22:01
-
21:56
-
21:49
-
21:47
-
21:38
-
21:34
-
21:28
-
21:27
-
21:11
-
20:58
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:27
-
20:25
-
20:13
-
20:00
-
19:54
Партнерский контент