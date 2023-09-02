Кордоба забивал «Спартаку» в трёх из четырёх матчей РПЛ — чаще, чем другим клубам

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отметился голом в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:0). Ни одному другому клубу в чемпионате России игрок не забивал чаще, сообщает Opta.
Кордоба забивал «Спартаку» в трёх из четырёх матчей Российской Премьер-Лиги. В сегодняшнем матче игрок открыл счёт в концовке первого тайма. На 83-й минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество «Краснодара», реализовав 11-метровый удар.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в семи матчах. «Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков. В следующем туре РПЛ, который состоится через две недели, «Спартак» сыграет с «Сочи», а «Краснодар» встретится с «Ахматом».
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