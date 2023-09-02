Головин забил первый гол в сезоне за «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил свой первый гол в сезоне, отличившись в матче 4-го тура французской Лиги 1 с «Лансом».

Сегодня, 2 сентября, проходит матч 4-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Лансом». Игра проходит на стадионе: «Луи II» в Монако. Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 мск.

На 36-й минуте матча Александр отправил мяч в сетку ворот «Ланса» и увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Счёт к перерыву матча — 2:0.

Российский полузащитник выступает за «Монако» с июля 2018 года. За это время он принял участие в 178 матчах команды, в которых забил 25 голов и оформил 33 ассиста. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость 27-летнего россиянина составляет € 28 млн. Действующий контракт Головина с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.