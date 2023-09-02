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Тухель: грустно, что нам не удалось подписать Пальинью

Тухель: грустно, что нам не удалось подписать Пальинью
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал несостоявшуюся сделку по переходу в мюнхенский клуб хавбека «Фулхэма» Жоау Пальиньи.

«Мне было грустно, потому что я знаю, что Жоау добавил бы в нашу команду. Он был опечален и разочарован.

Все сделали то, что должны были сделать, но в конце концов было уже слишком поздно», — приводит слова Тухеля Sky Sports Germany.

Сообщалось, что вероятной причиной срыва переговоров могли стать разногласия клубов по некоторым деталям трансфера. Кроме того, «Фулхэм» не нашёл замену своему игроку.

28-летний Пальинья перешёл в «Фулхэм» в июле 2022 года из «Спортинга» за € 20 млн. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в € 40 млн.

Ранее стало известно, что полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх перешёл в «Ливерпуль».

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