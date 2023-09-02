Кордоба: «Краснодар» во всём превосходил «Спартак». Мы продемонстрировали характер

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о победе над московским «Спартаком» в матче 7-го тура РПЛ.

«Мой гол — инстинкт нападающего. Именно то, что мы отрабатывали вместе на тренировках. Я очень доволен нашей победой. Мне кажется, что мы во всём превосходили «Спартак» на протяжении всего матча. Мы продемонстрировали свой характер и уезжаем довольными на паузу сборных», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержал победу со счётом 2:0. Эта победа позволила «быкам» возглавить турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков в семи матчах.