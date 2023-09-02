Эдуард Сперцян высказался о победе «Краснодара» над «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:0).

«Почему «Спартак» ничего не мог сделать? Были у них моменты, почему так. Жесты во время пробития второго пенальти? Там был Рябчук, который стоял и бил по «точке». Я это увидел, сразу сказал судье. Он сказал, что этого не видел, хотя там «точки» не было. В итоге была огромная яма. Ставил мяч, а он был под полем. Если бы пробил, был бы отскок от поля. Не надо так. Самое главное, что забили и выиграли», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в семи матчах. «Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков.