Эдуард Сперцян высказался о победе «Краснодара» над «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:0).
«Почему «Спартак» ничего не мог сделать? Были у них моменты, почему так. Жесты во время пробития второго пенальти? Там был Рябчук, который стоял и бил по «точке». Я это увидел, сразу сказал судье. Он сказал, что этого не видел, хотя там «точки» не было. В итоге была огромная яма. Ставил мяч, а он был под полем. Если бы пробил, был бы отскок от поля. Не надо так. Самое главное, что забили и выиграли», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в семи матчах. «Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков.
- 2 сентября 2023
-
23:10
-
23:09
-
23:04
-
23:04
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:55
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:28
-
22:25
-
22:16
-
22:01
-
21:56
-
21:49
-
21:47
-
21:38
-
21:34
-
21:28
-
21:27
-
21:11
-
20:58
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:27
-
20:25
-
20:13
-
20:00
-
19:54