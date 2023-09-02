Кордоба: Краснодар» играет как одно целое как на поле, так и за его пределами

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об игре своего клуба в нынешнем сезоне.

«Сейчас время говорить не о «Спартаке», а о «Краснодаре». Мы сыграли на 10 из 10! Пропустили всего два мяча за семь матчей? Мы достигли отличного взаимопонимания с тренером. «Краснодар» играет как одно целое как на поле, так и за его пределами», — передает слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержал победу со счётом 2:0. Голами отметились Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. Эта победа позволила «Краснодару» возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков в семи матчах.