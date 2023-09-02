«Это моя ошибка и моя ответственность». Абаскаль — о матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).
«В первую очередь хочу сказать, что это моя ошибка, моя ответственность. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась. Гол случился из‑за одной большой ошибки: после вброса из аута два игрока побежали на одного, он с семи метров смог забить мяч.
Второй тайм складывался совсем по‑другому, у нас были моменты, шансы, мы вернулись игру. В конце — опять ошибка, пенальти, сложная ситуация. Команда пыталась вернуться в игру, но получалось у нас уже не так много.
В чём была моя ошибка? Я — тренер, я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч. Всё, что там происходит, моя ответственность. После замен мы играли лучше, у нас появилось больше моментов, было больше обострений, подходов к воротам», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».
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