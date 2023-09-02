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Гильермо Абаскаль заявил, что пенальти в матче с «Краснодаром» убил «Спартак»

Гильермо Абаскаль заявил, что пенальти в матче с «Краснодаром» убил «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о пенальти, который был назначен в ворота его команды в игре 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«В конце концов в такой игре нельзя делать глупые ошибки и самим дарить сопернику пенальти. Пенальти, который убил нас в этой игре. Хочу отметить, что я несу ответственность. Я как главный тренер несу ответственность за результат. Мы были не так хороши, потому что не показали результат. Мы обязательно станем лучше, каждую ошибку проанализируем. Сейчас будет пауза на сборные, будет время. Уверен, мы станем лучше», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 81-й минуте матча в ворота «Спартака» был назначен пенальти за фол голкипера красно-белых Александра Селихова. Спустя несколько минут хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый.

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