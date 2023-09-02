«Не ожидали, что сегодня уступим». Абаскаль — о поражении «Спартака» от «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Это поражение, которое мы не ожидали. Не ожидали, что сегодня уступим. Первый тайм с моей точки зрения был достаточно равным. Мы не давали сопернику пространство, не давали создавать моменты. Да, подарили сами момент сопернику, до гола первый тайм, на мой взгляд, складывался в равной манере.

Что касается пропущенного мяча, то это был выброс из аута — два наших игрока, один игрок соперника. Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и не накрывать удар. Во втором тайме игра поменялась. Оборона соперника прижалась к своим воротам, мы захватили инициативу, владели ей. Да, был момент после контратаки, когда нас выручил Селихов. Тем не менее счёт 0:1, игра открытая, у нас есть шансы. Был момент у Соболева, Квинси, Хесуса, Игнатова», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.