Три результативных действия Роналду и гол Мане помогли «Аль-Насру» победить «Аль-Хазм»

Завершился матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хазм» принимал «Аль-Наср». Гости одержали победу со счётом 5:1.

Голами в составе «Аль-Насра» отметились Абдулрахман Гариб, Абдулла Аль-Хайбари, Отавио, Криштиану Роналду и Садио Мане. На счету Роналду также две результативные передачи. Хозяева ответили точным ударом Мухаммеда Бадамоси.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хазм» располагается на последней, 18-й строчке турнирной таблицы, набрав два очка в пяти матчах. «Аль-Наср» находится на шестом месте, команда стартовала с двух поражений, но позже одержала три победы с разгромным счётом, набрав девять очков. В следующем туре «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Раедом», а «Аль-Хазм» — с «Аль-Таи».