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Три результативных действия Роналду и гол Мане помогли «Аль-Насру» победить «Аль-Хазм»

Три результативных действия Роналду и гол Мане помогли «Аль-Насру» победить «Аль-Хазм»
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Завершился матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хазм» принимал «Аль-Наср». Гости одержали победу со счётом 5:1.

Голами в составе «Аль-Насра» отметились Абдулрахман Гариб, Абдулла Аль-Хайбари, Отавио, Криштиану Роналду и Садио Мане. На счету Роналду также две результативные передачи. Хозяева ответили точным ударом Мухаммеда Бадамоси.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хазм» располагается на последней, 18-й строчке турнирной таблицы, набрав два очка в пяти матчах. «Аль-Наср» находится на шестом месте, команда стартовала с двух поражений, но позже одержала три победы с разгромным счётом, набрав девять очков. В следующем туре «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Раедом», а «Аль-Хазм» — с «Аль-Таи».

Саудовская Аравия - Про лига . 5-й тур
02 сентября 2023, суббота. 21:00 МСК
Аль-Хазм
Ар-Расс
Окончен
1 : 5
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Гариб – 33'     0:2 Аль-Хайбари – 45+8'     1:2 Бадамоси – 47'     1:3 Отавио – 57'     1:4 Роналду – 68'     1:5 Мане – 78'    
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