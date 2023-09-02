Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаскаль объяснил, почему «Спартак» поменял схему во втором тайме

Абаскаль объяснил, почему «Спартак» поменял схему во втором тайме
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о тактических перестановках по ходу матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Мы начали в три полузащитника, но после того, как счёт стал 1:0, соперник фактически перешёл на схему 6-3-2, очень плотно оборонялся. Нашей идеей было в этой ситуации выпустить Зиньковского и Хесуса, которые открыли бы игру, поле. Сделали бы шире пространство. Соболев и Квинси могли бы в штрафной забирать мяч и создавать моменты. Такая была идея», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Материалы по теме
Гильермо Абаскаль заявил, что пенальти в матче с «Краснодаром» убил «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android