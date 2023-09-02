Абаскаль объяснил, почему «Спартак» поменял схему во втором тайме

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о тактических перестановках по ходу матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Мы начали в три полузащитника, но после того, как счёт стал 1:0, соперник фактически перешёл на схему 6-3-2, очень плотно оборонялся. Нашей идеей было в этой ситуации выпустить Зиньковского и Хесуса, которые открыли бы игру, поле. Сделали бы шире пространство. Соболев и Квинси могли бы в штрафной забирать мяч и создавать моменты. Такая была идея», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.