На матче ЦСКА — «Зенит» ожидается более 20 тысяч болельщиков
Поделиться
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо высказался о предстоящем матче армейцев с «Зенитом» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Ажиотаж очень серьёзный. Проданы все билеты на центральные сектора, но в день матча можно будет что-то найти — мы открыли ещё один сектор для продажи. Ожидаем более 20 тысяч болельщиков, всех очень ждём и просим приезжать заранее — будет крутой матчдэй и до самой игры!» — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч ЦСКА — «Зенит» состоится завтра, 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. В первых шести турах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» набрал 13 очков, а ЦСКА — семь. Команды будут играть на «ВЭБ Арене».
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
00:37
-
00:25
-
00:24
-
00:22
-
00:14
-
00:13
-
00:12
-
00:11
-
00:07
- 2 сентября 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:46
-
23:45
-
23:42
-
23:39
-
23:37
-
23:27
-
23:26
-
23:25
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:11
-
23:10
-
23:09
-
23:04
-
23:04
-
23:01
-
22:59
-
22:56
Партнерский контент