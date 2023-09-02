На матче ЦСКА — «Зенит» ожидается более 20 тысяч болельщиков

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо высказался о предстоящем матче армейцев с «Зенитом» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Ажиотаж очень серьёзный. Проданы все билеты на центральные сектора, но в день матча можно будет что-то найти — мы открыли ещё один сектор для продажи. Ожидаем более 20 тысяч болельщиков, всех очень ждём и просим приезжать заранее — будет крутой матчдэй и до самой игры!» — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится завтра, 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. В первых шести турах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» набрал 13 очков, а ЦСКА — семь. Команды будут играть на «ВЭБ Арене».