Абаскаль признал, что ошибся со стартовым составом «Спартака» на матч с «Краснодаром»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу выбранного состава на матч 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Ошибся с составом? Это моя ошибка, моя ответственность. Мы выбираем план на каждую игру перед началом матчей. С «Ахматом» было по-другому. Я выбираю состав, это моя ответственность с «Ахматом». Но я верю в ребят. Мы тренируемся каждый день. У нас есть новые игроки, нам надо нарабатывать новые связи. На это нужно время, но футбол не даёт много времени. Но я верю в свою команду», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.
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