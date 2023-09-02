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Абаскаль не стал отвечать на вопрос об уходе Николсона и Бальде из «Спартака»

Абаскаль не стал отвечать на вопрос об уходе Николсона и Бальде из «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не захотел отвечать на вопрос журналиста об уходе из команды нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде.

«Уход Николсона и Бальде? На вопросы по трансферам я не отвечаю, потому что трансферное окно ещё не закрыто. Сегодня говорю только о футболе. 14 сентября отвечу на все вопросы по трансферам», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Бальде будет выступать за испанский «Эспаньол», а Николсон – за французский «Клермон». Оба футболиста покинули «Спартак» на правах аренды.

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