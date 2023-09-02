Гендиректор «Спартака» ответил, будут ли приобретать игрока на позицию форварда

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, будет ли московский клуб приобретать игрока на позицию форварда.
«Будем ли приобретать форварда? Если вопрос по трансферному окну, то ответ — окно в России не закрылось. Обещать ничего не могу. Причина ухода Бальде и Шамара? На мой взгляд, и Шамар, и Бальде игроки хорошие, сильные и талантливые. Иногда так бывает в карьере футболиста, что надо попробовать сменить чемпионат, чтобы перезагрузить карьеру, если не получается выходить в основном составе. Мы пошли навстречу, это было совместное решение, что они попробуют поиграть в других командах», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Бальде будет выступать за испанский «Эспаньол», а Николсон – за французский «Клермон». Оба футболиста покинули «Спартак» на правах аренды.
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