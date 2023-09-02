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Гендиректор «Спартака» ответил, будут ли приобретать игрока на позицию форварда

Гендиректор «Спартака» ответил, будут ли приобретать игрока на позицию форварда
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, будет ли московский клуб приобретать игрока на позицию форварда.

«Будем ли приобретать форварда? Если вопрос по трансферному окну, то ответ — окно в России не закрылось. Обещать ничего не могу. Причина ухода Бальде и Шамара? На мой взгляд, и Шамар, и Бальде игроки хорошие, сильные и талантливые. Иногда так бывает в карьере футболиста, что надо попробовать сменить чемпионат, чтобы перезагрузить карьеру, если не получается выходить в основном составе. Мы пошли навстречу, это было совместное решение, что они попробуют поиграть в других командах», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Бальде будет выступать за испанский «Эспаньол», а Николсон – за французский «Клермон». Оба футболиста покинули «Спартак» на правах аренды.

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