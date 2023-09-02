Гендиректор «Спартака» Малышев прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).
«После каждой следующий игры у вас очень разные оценки. Выиграли у «Динамо» — «Спартак» летит, прекрасная атака, куча моментов. Проиграли в Краснодаре лидеру чемпионата — всё, «Спартак» не создаёт моменты, очень сложно и так далее. Ответ простой и банальный — состав у нас хороший, команда сильная. Но по тем или иным причинам сегодня, как и в предыдущих играх чемпионата, сыграли неудачно. Нужно разобраться, где были допущены ошибки и улучшать игру.
На мой взгляд, в футболе поражение — сочетание факторов. И психология, и индивидуальные ошибки, и тактические. Всегда всё вместе. На это как раз тренерский штаб должен посмотреть», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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