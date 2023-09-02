Денисов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Краснодаром»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов подвёл итоги матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили «Краснодару» (0:2).
«Если с ходу, то не хватило разнообразия в игре в атаке. Слишком узконаправленно играли.
Момент со вторым голом? Первая мысль, конечно, была выбить. Потом принял мяч, увидел Селихова и решил сохранить мяч. Конечно, это моя ошибка. Нужно было сыграть проще, но так получилось. Хочется быть стабильными: и в Кубке, и в РПЛ играть хорошо и результативно.
Тяжело сказать, почему команда угасла во втором тайме. Наверное, усталость накапливается, плюс погода. Много факторов, нужно разбирать детали», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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