«Наполи» уступил «Лацио», «Аталанта» разгромила «Монцу»

Завершились два матча 3-го тура чемпионата Италии по футболу. В одном из них «Наполи» проиграл на своём поле «Лацио» — 1:2.
Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник римлян Луис Альберто, отличившийся с передачи Фелипе Андерсона. Уже через две минуты хавбек «Наполи» Пётр Зелиньски сумел восстановить равновесие. Победный гол на свой счёт записал полузащитник «Лацио» Даити Камада, отличившийся на 52-й минуте.
«Наполи» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. В активе «партенопейцев» шесть очков. «Лацио» располагается на 12-м месте, набрав четыре очка.
Ещё в одной встрече игрового дня «Аталанта» в родных стенах разгромила «Монцу» — 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Джанлука Скамакка (дважды) и Эдерсон.
«Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе бергамасков шесть очков. «Монца» располагается на 14-м месте, набрав три очка.
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