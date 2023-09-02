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«Наполи» уступил «Лацио», «Аталанта» разгромила «Монцу»

«Наполи» уступил «Лацио», «Аталанта» разгромила «Монцу»
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Завершились два матча 3-го тура чемпионата Италии по футболу. В одном из них «Наполи» проиграл на своём поле «Лацио» — 1:2.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник римлян Луис Альберто, отличившийся с передачи Фелипе Андерсона. Уже через две минуты хавбек «Наполи» Пётр Зелиньски сумел восстановить равновесие. Победный гол на свой счёт записал полузащитник «Лацио» Даити Камада, отличившийся на 52-й минуте.

«Наполи» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. В активе «партенопейцев» шесть очков. «Лацио» располагается на 12-м месте, набрав четыре очка.

Италия - Серия А . 3-й тур
02 сентября 2023, суббота. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 2
Лацио
Рим
0:1 Альберто – 30'     1:1 Зелиньски – 32'     1:2 Камада – 52'    

Ещё в одной встрече игрового дня «Аталанта» в родных стенах разгромила «Монцу» — 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Джанлука Скамакка (дважды) и Эдерсон.

«Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе бергамасков шесть очков. «Монца» располагается на 14-м месте, набрав три очка.

Италия - Серия А . 3-й тур
02 сентября 2023, суббота. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 0
Монца
Монца
1:0 Эдерсон – 35'     2:0 Скамакка – 42'     3:0 Скамакка – 62'    
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