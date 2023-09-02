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Даниил Денисов: серьёзный разговор с Абаскалем? Ждём ребят с допинга в раздевалке

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался насчёт разговора главного тренера команды Гильермо Абаскаля с футболистами после поражения от «Краснодара» в матче 7-го тура РПЛ.

«Был серьёзный разговор в раздевалке с Абаскалем? На допинг сейчас два человека ушли. Поэтому сидим все вместе в раздевалке и ждём, чтобы всем вместе отправиться домой в Москву», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

«Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков. В следующем туре РПЛ, который состоится через две недели, «Спартак» сыграет с «Сочи».